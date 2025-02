Nissan Kicks tem desconto de R$ 13 mil antes de mudar; veja promoções

O Nissan Kicks tem motor 1.6 aspirado de 113 cv e 15,3 kgfm (etanol) e 110 cv e 15,2 kgfm (gasolina). Ele tem cambio CVT com 6 marchas simuladas.

Os descontos ocorrem no momento em que a Nissan prepara o lançamento da nova geração do Nissan Kicks no Brasil, com dimensões maiores e mais caro do que a geração atual do SUV

A atual geração, no entanto, continuará sendo produzida pela Nissan. Ela foi rebatizada como Kicks Play, e será vendida em três versões na linha 2025.

