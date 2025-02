Giroflex é liberado? Por que veículos oficiais podem estar infringindo lei

"Mas a simples necessidade não justifica a utilização indiscriminada. A legislação precisa ser clara ao autorizar tais exceções", ressalta.

Em 2023, a Lei passou a privilegiar os veículos de urgência e emergência, que se tornaram praticamente isentos de infrações ligadas à circulação, parada e estacionamento.

A Resolução 970/2022 do Contran, que regula o tema, permite o uso da sinalização até em motos e ciclomotores, com regras específicas para cada veículo. Mas pontos em comum, como a exigência do giroflex ser nas cores azul, vermelha e branca - incluindo combinações delas - e da sinalização estar visível de qualquer ângulo.

