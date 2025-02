BYD 'muda' de nome para homenagear Neymar em estreia no Santos

A marca ainda colocou ao lado "Todo Príncipe tem o seu Rei", fazendo alusão de Neymar e Pelé, craques do Santos.

A saudação também fazia referência a um de seus modelos, o sedã King.

Neymar entrou em campo apenas no segundo tempo da partida, que terminou 1 a 1.

