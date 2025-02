Volvo 'rebatiza' e amplia autonomia dos seus carros elétricos na linha 2025

O site da Volvo já exibe a linha 2025 dos EX40 e EC40, mas ainda não há preços. Até então, os valores da dupla giram entre R$ 349.950 e R$ 419.950, conforme o nível de equipamentos. Também se espera uma nova versão, com performance aprimorada e visual todo em preto, que já está homologada pelo Inmetro.

