Renault Duster ganha novidades e já é linha 2026; veja mudanças e preços

As versões Iconic Plus (equipadas com os motores 1.6 SCe flex e 1.3 TCe turbo flex), possuem barras de teto e skis frontal e traseiro na cor Cinza Megalith, teto biton, retrovisores em preto brilhante com acabamento em laranja e rodas de liga leve de 17 polegadas.

Ainda há a opção de equipar o Duster Iconic Plus 1.3 TCe CVT com o Pack Outsider (por R$ 1.800), que complementa o visual do SUV com faróis auxiliares no para-choque dianteiro, molduras na cor Cinza Megalith e frisos laterais com detalhes em laranja.

Na base da linha temos a versão Intense Plus 1.6 SCe Manual (R$ 132.990), com barras de teto e retrovisores externos elétricos em preto, direção elétrica, ar-condicionado digital e automático, seis airbags (frontais, laterais e do tipo cortina), ABS e cinto de segurança de três pontos em todas as posições. O modelo ainda tem uma versão de câmbio CVT, por R$ 142.090.

Já a Iconic Plus 1.6 SCe CVT (R$ 151.690) acrescenta - além do já citado acima - chave cartão hands-free (presencial), alargadores de roda, novo interior e bancos com revestimento premium, emblemas "Iconic" na grade frontal e "Duster" nas barras de teto na cor laranja, sistema Multiview com quatro câmeras, alerta de ponto cego, sensor de luminosidade e de chuva, carregador por indução, antena do tipo shark e faróis com função "Follow Me Home".

A versão topo de linha vem com todos estes itens, porém com motor turbo TCe 1.3 e o Pack Outsider opcional.

