Melhor do mundo? Jeep 'raiz' encara qualquer terreno e traz ronco especial

Quanto à parte mecânica, o XC90 mantém a motorização híbrida plug-in atualmente disponível no Brasil, que combina propulsor 2.0 turbo a gasolina com outro motor elétrico. A autonomia no modo totalmente elétrico é de 70 km no ciclo europeu, informa a fabricante sueca.

O XC90 vai conviver, no mercado brasileiro, com o EX90 - variante 100% elétrica do SUV premium que também chega em breve ao nosso país.

Por fim, no quadro Autosserviço, o Carona alerta para os riscos de superaquecimento do motor e como proceder, emergencialmente, se o propulsor "ferver".

Carona' estreia 2ª temporada no UOL Carros

Atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' estreia em 2025 sua segunda temporada, sempre abordando os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).

Apresentado pelo jornalista Jorge Moraes, o programa traz os lançamentos mais importantes do setor, além de dicas de serviços, entrevistas com personagens, curiosidades e novas tendências para você ficar por dentro do que interessa no mundo dos carros e da mobilidade.