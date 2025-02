Calote milionário: veja os 5 carros com as maiores dívidas de IPVA em SP

Como o imposto é calculado sobre o valor do carro, o montante é sempre alto; esses motoristas, entretanto, também já estão há anos sem realizar o pagamento.

Dessa forma, uma eventual parada em blitz geraria a retenção dos superesportivos - que seriam liberados apenas com a dívida quitada.

Além disso, como seus seus donos não pagaram um ou mais exercícios do IPVA, seus nomes passaram a constar no Cadin Estadual.

Esse cadastro reúne as pessoas que estão inadimplentes com o estado de São Paulo. A dívida é gerenciada pela PGE (Procuradoria-Geral do Estado) e cobrada mediante protesto, que também gera restrições no acesso a crédito no sistema financeiro e bloqueio a eventuais créditos da Nota Fiscal Paulista, entre outras medidas.

Além disso, devido à inadimplência, não é possível licenciar o veículo nem transferir sua propriedade antes da quitação da dívida.

Veja como pagar o IPVA atrasado após inscrição na dívida ativa em São Paulo.