Kicks Play: Nissan mais vendido muda antes da nova geração estrear em 2025

A chegada da nova geração do Nissan Kicks está prevista para o segundo trimestre de 2025. Ele faz parte de um investimento de R$ 2,8 bilhões anunciado pela montadora para a fábrica em Resende (RJ).

Além do novo Kicks, a companhia japonesa prepara o lançamento de um novo SUV inédito no Brasil. A estreia deve ocorrer em 2026.

A expectativa é de que o novo Kicks seja vendido com preço inicial na faixa de R$ 150 mil. Além do mercado brasileiro, a ideia da marca é de que o modelo seja exportado para outros países da América Latina.

A nova geração do Kicks deve receber o motor 1.0 turbo que já equipa o Renault Kardian, em parceria entre as marcas francesa e japonesa com e desenvolvido pela Horse.

Esse motor é uma versão menor do propulsor 1.3 TCe que equipa o Renault Sandero e modelos da Mercedes-Benz, como o GLB e o Classe A.

