Radar com efeito Doppler: a tecnologia que flagra mau motorista de longe

Onde estão os novos radares

Aparelho com nova tecnologia está em ação em Curitiba (PR). Por enquanto, radar não emite multas Imagem: Divulgação/Prefeitura de Curituba (PR)

Além da fiscalização de velocidade, os "radares à prova de migué" também podem flagrar outras infrações de trânsito, como mudança de faixa em local proibido e avanço de sinal vermelho.

Essa tecnologia faz com que o condutor não apenas diminua a velocidade "em cima" do radar, mas também permaneça dentro do limite da via por pelo menos cinquenta metros após a localização do dispositivo.

Herick Dal Gobbo, coordenador da Unidade de Monitoramento por Dispositivos Eletrônicos da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito do município, explicou ao UOL Carros em entrevista de 2024 que essa é uma tendência que deve se espalhar por outras cidades do país.