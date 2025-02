Lexus amplia garantia de seus carros para 10 anos; veja detalhes

Marca de veículos premium da Toyota, a Lexus informou que seus modelos no Brasil passam a contar a partir de agora com uma garantia de até dez anos. Isso vale para carros fabricados a partir de 2020. O benefício é aplicável a todos os veículos, zero quilômetro e seminovos, com adesão automática e sem custo para os proprietários.

O que aconteceu

Modelos da Lexus feitos a partir de 2020 passam a contar a partir de agora com garantia estendida e automática de até 10 anos ou 200 mil km sem nenhum custo adicional. O benefício integra o programa LexusCare.

Para usufruir, o proprietário precisa ao menos de um veículo Lexus 2020/2020 com menos de 200 mil km (para pessoas físicas) ou 100 mil km (para pessoas jurídicas). O carro deve estar adequado ao Plano de Manutenção Periódica em uma concessionária autorizada.