Fábricas em SP aguardam novo dono e viram alvo de montadoras chinesas

Em 2022, a produção foi interrompida sob a alegação de que haveria atualizações para fabricação de carros elétricos no Vale do Paraíba. Isso, entretanto, nunca aconteceu, e a Caoa Chery acabou concentrando sua produção em Anápolis (GO), onde também atende à Hyundai.

Agora, o local deverá ser assumido pela dupla Omoda e Jaecoo, duas submarcas da matriz Chery e voltadas para vendas em mercados estrangeiros. Ainda no ano passado, o diretor de operações da Omoda Jaecoo no Brasil, Alex Wang, confirmou a UOL Carros que a negociação estava avançada. Mas ainda não há data de ocupação dos novos proprietários.

