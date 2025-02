Etanol x gasolina: abastecer com álcool é mais vantajoso em 17 estados

Mesmo com um aumento no etanol e na gasolina em janeiro de 2025, o derivado da cana de açúcar segue como o combustível mais vantajoso em território nacional. O biocombustível é o que mais compensa na hora de encher o tanque em 17 dos 27 estados brasileiros. É isso o que diz um levantamento feito pela empresa Ticket Log obtido com exclusividade pelo UOL Carros.

De acordo com a Ticket Log, o menor preço médio do etanol é encontrado no município de Meridiano (SP), onde o litro sai por R$ 3,63. Já o álcool mais caro do país está em Banabuiu (CE), Cedro (CE) e Xinguará (PA) a R$ 5,59. Já a gasolina mais barata é localizada em Coronel Bicaco (RS), com preço médio de R$ 5,50. A mais cara está em Holambra (SP), por R$ 8,65.

"O primeiro mês de 2025 se encerra com o preço médio da gasolina e do etanol em alta na comparação com dezembro, de acordo com o IPTL. O litro da gasolina foi encontrado à média de R$ 6,31, registrando aumento de 0,32%. Já o etanol foi comercializado por um preço médio de R$ 4,34 em janeiro, após um aumento de 1,64% ante dezembro. A alta nos combustíveis teve início nas últimas semanas de 2024, reflexo dos movimentos do mercado e fatores econômicos que impactam a definição dos preços", disse Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.