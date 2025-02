BYD U8: andamos no SUV milionário que vira barco antes de estreia no Brasil

Além dos motores elétricos, ele traz uma unidade 2.0 turbo a gasolina que atua como um gerador para abastecer a bateria do sistema híbrido - no caso, com capacidade de 49 kWh.

No modo 100% elétrico, a autonomia é de cerca de 180 km no ciclo chinês CLTC - com a bateria carregada e o tanque de 75 litros cheio de gasolina, o alcance total sobe para aproximadamente 1.000 km.

Os números de performance são superlativos: 1.200 cv de potência e 103,5 kgfm de torque, com aceleração de zero a 100 km/h em 3,6 segundos - notável para um veículo que pesa mais do que 3.400 kg.

Imagem: Divulgação

O elevado peso, de acordo com Marcelo Albino, é um desafio para a BYD homologar no Brasil o U8 como carro de passeio - já que, em nosso país, veículos com PBT (Peso Bruto Total, que é o peso do próprio veículo mais a respectiva capacidade de carga) superior a 3,5 toneladas é considerado caminhão - como caminhões, inclusive, ele traz construção robusta, com carroceria separada do chassi de longarinas.

Portanto, exige condutor habilitado com CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de categoria C.