De Jeep a Hyundai: por que carros perderam potência em 2025 com mesmo motor

Tais números são verificados na tabela mais recente do Programa de Etiquetagem Veicular do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), que mede e divulga a eficiência energética de automóveis e comerciais leves novos comercializados no Brasil.

O caso mais notável de redução da potência é o do motor 1.3 turbo T270 da Stellantis, utilizado nos Jeep Renegade, Compass e Commander e nos Fiat Fastback e Toro. Todas as suas unidades fabricadas em 2025 já saem com o T270 limitado a 176 cv, contra os 185 cv obtidos com álcool até então (com gasolina, rendia-se 180 cv).

A cavalaria de 185 cv foi mantida apenas nos esportivos Pulse e Fastback Abarth. Em todos os casos, porém, o torque continua igual e a Stellantis ressalta que a alteração é imperceptível no dia a dia. Na média, os cavalos a menos significam cerca de 0,5 s a mais numa arrancada de zero a 100 km/h - tempo na ordem de grandeza do automobilismo.

HB20: agora, 120 cv só com etanol

Hyundai HB20 é outro carro que perdeu potência para se adequar aos novos limites de emissões Imagem: Divulgação

Outra marca que adaptou seus carros ao PL8 foi a Hyundai, com os motores 1.0 turbo e 1.0 aspirado das linhas HB20 e Creta. Até 2024, os Hyundai 1.0 turbo rendiam 120 cv com qualquer combustível; na linha 2025, isso só é possível com etanol, pois, com gasolina, o limite caiu para 115 cv.