Botão do pânico: como funciona item secreto do carro contra bandidos

Caso o botão seja acionado, um sinal de emergência é acionado na central de controle da companhia contratada.

Em seguida, o operador tenta contato por telefone com o cliente. Caso a chamada seja atendida, o profissional pede para falar com o cliente e finge se tratar da confirmação de um compromisso, como um almoço ou reparo do veículo.

Caso o telefonema não seja atendido, ou se a ligação cair na caixa postal ou for cortada, equipe especializada da empresa é acionada, bem como a polícia - em tese, a localização do veículo do cliente é conhecida, graças ao rastreamento.

A partir daí, a forma de atuação varia caso a caso, sempre priorizando a segurança do cliente.

Fonte: Fernando Correia, coordenador de operações da Ituran Brasil.

*Com reportagem de julho de 2023