Combustível caro? Por que usar gás de cozinha no carro é opção ainda pior

Como as adaptações são feitas já com o bujão de gás de cozinha, além de perder espaço no porta-malas ou caçamba, a necessidade de fazer uma nova fixação para a peça, faz o carro perder valor com furações não originais em caso de venda.

Vale lembrar que a conversão clandestina de veículos para GLP era uma prática comum no Brasil dos anos 1980, particularmente nas periferias, mesmo sendo proibida pelo Contran desde 1986. Já a definição do uso como "crime contra a ordem econômica" aconteceu em 1991, em meio à Guerra do Golfo, uma das principais regiões produtoras de petróleo do mundo.

*Com informações da BBC