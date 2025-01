Montadoras vão ao Governo acusar marcas chinesas de concorrência desleal

A marca negou a prática de dumping e ressaltou a construção de sua nova fábrica na Bahia, que produzirá até 300 mil carros por ano. Segundo a BYD, esse investimento é uma resposta à afirmação de que as chinesas estariam prejudicando o parque industrial nacional, afirmando que "a indústria automotiva brasileira foi, por décadas, deixada em segundo plano pelas montadoras tradicionais".

A GWM disse que "vê a ação com tranquilidade, pois segue estritamente as regras internacionais e a legislação brasileira para comércio exterior". A montadora também ressaltou que, em 2025, iniciará a produção de automóveis na sua nova fábrica, em Iracemápolis (SP).

As denúncias de dumping costumam seguir regras diplomáticas da Organização Mundial do Comércio. A denúncia na OMC precisa ser feita pelo Governo Federal e as investigações, nesse caso, buscariam aferir o verdadeiro custo de se fabricar carros equivalentes no Brasil e na China, julgando se o preço mais baixo é resultado de eficiência ou do dumping. Também seriam analisados os subsídios dados pela China e se eles seguem as regras da OMC.

Um relatório similar da União Europeia concluiu que não e, em outubro de 2024, impôs tarifas maiores a marcas chinesas. A investigação da UE abriu espaço para contestação, mas só algumas marcas chinesas aceitaram colaborar. Em resultado, as alíquotas variaram de 17%, no caso da BYD, a 35,3%, no caso da SAIC. A China protestou formalmente.