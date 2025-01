Hyundai Creta tem aumentos de até R$ 7 mil; veja preços e versões

Inclusive, foi a própria versão Ultimate a que teve o maior aumento, com R$ 7.000, agora custando R$ 196.990. A segunda que teve o maior aumento foi a versão Platinum, que agora está R$ 6.300 mais cara - R$ 178.990.

A versão Limited teve R$ 6.000 de reajuste, enquanto as versões Comfort - primeira da linha - e N Line, aumentaram em R$ 5.500.

Confira o reajuste de todas as versões do Hyundai Creta:

Comfort 1.0T AT: R$ 141.890 > R$ 147.390 - R$ 5.500

Limited 1.0T AT: R$ 156.490 > R$ 162.490 - R$ 6.000

Platinum 1.0T AT: R$ 172.690 > R$ 178.990 - R$ 6.300

N Line 1.0T AT: R$ 182.090 > R$ 187.590 - R$ 5.500

Ultimate 1.6T AT: R$ 189.990 > R$ 196.990 - R$ 7.000

