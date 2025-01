Toyota Yaris Cross: concessionária 'vaza' detalhes do SUV que chega em 2025

Houve um atraso em seu cronograma, já que executivos da marca haviam anunciado sua chegada para o início deste ano e agora a expectativa é que as primeiras unidades cheguem em junho.

Como o modelo já existe fora do Brasil, o design do SUV asiático será sua base, a partir da plataforma DNGA. O motor citado pela concessionária deve ser mesmo o 1.5 já usado na dupla Yaris, porém atualizado para atender às novas normas de emissões Proconve L8.

Inéditas opções híbridas, de fato, podem usar um motor elétrico autorrecarregável combinado ao motor flex de ciclo Atkison 1.5 como diz a concessionária, de alta eficiência.

O Yaris Cross será o lançamento mais importante da Toyota este ano, já que substituirá a linha Yaris e terá pela frente concorrentes importantes, como Volkswagen T-Cross, Honda HR-V, Hyundai Creta, Chevrolet Tracker e o futuro Nissan Kicks.

O preço indicado no anúncio ainda é especulação, mas está dentro do que pode custar. Além da opção híbrida, o porta-malas com volume acima da concorrência também deve ser um diferencial.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.