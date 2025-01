Influenciador fala após bater BMW e ter pernas amputadas: 'Milagre de Deus'

Matheus Dressler, influenciador digital e organizador do campeonato Race 100-200, pronunciou-se pela primeira vez após sofrer grave acidente na região de Ribeirão Preto, no interior paulista, há pouco mais de uma semana.

Em vídeo gravado ainda na UTI onde permanece hospitalizado, publicado ontem no perfil race100200 do Instagram, Dressler revela que teve as duas pernas amputadas na batida do BMW que dirigia, sozinho, na rodovia Antônio Machado Santana (SP-225) - informações divulgadas até então davam conta de que ele teria perdido os pés na colisão.

"Nesse acidente eu tive as duas pernas amputadas (...). Eu estou feliz pelo milagre de Deus que ele tem feito, que é eu estar aqui vivo e falando com vocês. Não vai ser a questão das pernas que eu perdi, futuramente vocês vão ver, que não vai me atrapalhar. Vai vir a volta por cima, já está tudo na minha cabeça", diz o influenciador, na cama do hospital, ainda sob efeito de sedativos.