Veterano de guerra de 101 anos renova habilitação só para carregar madeira

Mesmo assim, ele está habilitado a seguir guiando sua Chevrolet Silverado. "Os Chevy sempre foram minhas caminhonetes favoritas", disse ele. Entretanto, ele entende que não tem mais as mesmas capacidades de antes, por isso realiza todas as suas viagens bem abaixo do limite de velocidade.

Entretanto, o homem não é o membro mais velho de sua família a estar habilitado. Seu irmão de 103 anos também possui habilitação.

Davis diz que tem usado seu veículo apenas para carregar madeira para sua empresa de construção.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.