Novo Nissan Kicks é flagrado circulando; veja o que já sabemos

A nova edição promete uma completa reformulação, com o Nissan Kicks se tornando maior e mais espaçoso, enquanto também vem mais refinado que o modelo atual. O novo veículo tem 5,6 cm a mais de comprimento, 3,6 cm a mais de entre eixos, 4 cm a mais de largura e 2 cm a mais de altura.

Nos Estados Unidos, onde já é vendido, o modelo oferece equipamentos de série como tela sensível ao toque de 7 polegadas, faróis de LED, controle de cruzeiro adaptativo e o pacote Safety Shield 360 da Nissan, que traz frenagem automática de emergência, assistência de farol alto, alerta de tráfego cruzado e de saída de faixa, monitor de ponto cego, entre outros recursos.

No Brasil, o novo Nissan Kicks deve ter um motor 1.0 turbo, possivelmente o mesmo do Renault Kardian - onde gera 125 cv de potência e 22,4 kgfm de torque. Seu câmbio, entretanto, deverá ser CVT.

Com o novo modelo, mais incrementado que o atual, a Nissan visa posicionar o Kicks ao lado de Honda HR-V e Hyundai Creta no mercado.

