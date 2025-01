Chevrolet confirma 5 lançamentos para 2025 e exibe SUV chinês pela 1ª vez

Em um momento em que várias marcas tradicionais recorrem a elétricos chineses para concorrer com a BYD, a General Motors exibiu o seu pela primeira vez no Brasil. Em rápida aparição na festa de 100 anos da montadora no Brasil, o Chevrolet Spark EUV fez sua estreia sem qualquer tipo de camuflagem.

O SUV elétrico, que deve ser lançado em 2025, foi rapidamente exibido pelo presidente da GM na América do Sul, Santiago Chamorro. Nada de preços, detalhes ou data de estreia do modelo. A expectativa, porém, é que seja o modelo 'barato' para concorrer com BYD Dolphin - hoje na faixa de R$ 180 mil.

Na China, o modelo conhecido como Baojun Yep Plus é vendido com 3,99 m de comprimento, 1,76 m de largura, 1,73 m de altura e 2,57 m de entre-eixos. No interior, destaque para o quadro de instrumentos no estilo tablet e central multimídia flutuante.