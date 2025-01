Toyota lidera e Tesla despenca; veja montadoras mais valiosas do mundo

De acordo com a Brand Finance, a linha de veículos da Tesla, já envelhecida, tem culpa no declínio. Do outro lado, está seu CEO, Elon Musk, que cada vez mais tem tido opiniões públicas polarizadoras.

Em segundo, a Mercedes-Benz também caiu 11%, ficando com US$ 53 bilhões de valor.

O estudo não é baseado apenas no desempenho das ações ou nos números de vendas, mas também no feedback de milhares de pesquisas e projeções, tendo em vista as atitudes em relação às marcas.

No ranking geral, o primeiro lugar foi da Apple com US$ 574,5 bilhões. A Microsoft veio logo atrás, com US$ 461,1 bilhões, seguida da Google com US$ 413 bilhões, Amazon com US$ 356,4 bilhões e Walmart com US$ 137,2 bilhões.

Confira as dez mais marcas automotivas mais bem classificadas:

18. Toyota (Japão)

23. Mercedes-Benz (Alemanha)

29. Grupo Hyundai (Coreia do Sul)

36. Tesla (Estados Unidos)

37. BMW (Alemanha)

40. Porsche (Alemanha)

61. Volkswagen (Alemanha)

70. Honda (Japão)

86. Ford (Estados Unidos)

127. Audi (Alemanha)

