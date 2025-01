Fiat Fastback 2026 é flagrado e pode ganhar teto solar; veja imagens

Por dentro, o modelo também deverá ter novos bancos, com 100% de ajustes elétricos. Um novo volante esportivo também é esperado.

O carro terá sistema híbrido leve para seu motor 1.0 turbo.

Veja:

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.