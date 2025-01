BMW anuncia chegada de X3 e Mini Aceman ao Brasil em 2025; veja detalhes

Não foi confirmada qual configuração virá ao Brasil, mas na Europa o modelo é vendido em duas opções, ambas elétricas: 184 cv e bateria de 40,7 kWh (310 km de autonomia) e 218 cv e 54,2 kWh (406 km).

A marca também aproveitou o encontro com jornalistas para falar dos números de 2024. Líder do mercado premium, a BMW vendeu 17.733 veículos no último ano. O SUV X1 foi o modelo mais vendido, com 4.800 unidades comercializadas, seguido pelo Série 3.

