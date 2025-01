Renault Boreal? O que já sabemos sobre novo SUV que desafiará o Compass

Esqueça o Kwid: a Renault quer vender menos carros no Brasil, lucrando mais em cada um deles. O Renault Kardian, lançado no ano passado, já segue essa estratégia, que terá um próximo capítulo ainda em 2025. Estamos falando do novo SUV médio nacional da marca, que provavelmente será híbrido e chega de olho no Jeep Compass e outros rivais.

O projeto 1312, como ainda é chamado, foi confirmado no final de 2023 e deve lembrar bastante o Renault Austral, vendido na Europa. O carro brasileiro, entretanto, trará itens mais ao gosto do consumidor tanto da América Latina quanto de regiões do norte da África e do Oriente Médio, onde também será comercializado.