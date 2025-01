Montadoras chinesas podem assumir fábricas que serão fechadas pela VW

Além da falta de resultados no mercado de elétricos, as vendas da marca na China decresceram 8,3% no último ano. Assim, agora as fabricantes chinesas olham a crise da Volkswagen como oportunidade para se instalar na Alemanha, nas fábricas de Dresden e Osnabrueck.

Com 340 pessoas, a fábrica de Dresden faz o Volkswagen ID.3, e deverá fechar em 2025. Já a fábrica de Osnabrueck, onde 2.300 trabalhadores produzem o T-Roc Cabrio e o Porsche 718 a combustão, deverá fechar até 2027. Esta instalação seria o principal alvo dos chineses. A negociação poderia também custar menos à Volkswagen do que fechar completamente o local.

A Europa planeja cobrar 37% sobre alguns carros chineses importados para o continente, o que tem feito marcas chinesas se interessarem na transferência da produção para o local. A BYD tem planos de fábricas na Hungria e na Turquia, a Stellantis e a Leapmotor estarão juntas na Polônia e a Chery adquiriu uma fábrica da Nissan na Espanha.

