Manual já alertava: 5 defeitos no seu carro que não dá para resolver depois

Mais do que o mau cheiro proveniente da fumaça, essa é uma situação que requer atenção imediata por trazer risco à vida. Os gases de escape contêm monóxido de carbono, gás extremamente tóxico e que mata por asfixia.

A primeira medida é abrir as janelas para arejar a cabine, seguida de uma visita ao mecânico o mais rápido possível.

"Vazamentos no escapamento podem resultar na entrada de fumaça prejudicial à saúde e potencialmente letal no habitáculo. Se você sentir cheiro de fumaça do escapamento dentro do veículo, leve-o para uma inspeção imediata. Não dirija se você sentir cheiro de fumaça do escapamento", alerta o manual do Ford Ka.

2 - Fezes de aves e combustível na pintura

Imagem: Divulgação

Essa é uma situação que não envolve risco à segurança, mas pode causar danos permanentes à pintura e deixar o proprietário do veículo no prejuízo.