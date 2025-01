Pneus inteligentes já são realidade e prometem impedir que seu carro bata

A segurança nas estradas é uma preocupação constante para fabricantes de automóveis e órgãos reguladores em todo o mundo. Uma novidade sobre o tema foi apresentada pela Goodyear, que apresentou um 'pneu inteligente' capaz de agir na prevenção de acidentes.

Batizada de SightLine, a tecnologia conta com a integração com os sistemas de frenagem de emergência (AEB) para monitorar constantemente as condições da estrada e do pneu, transmitindo essas informações em tempo real e acionando os freios de forma mais antecipada em velocidades de até 80 km/h.

Como funciona

A tecnologia age através de sensores embutidos nos pneus, que coletam dados sobre a temperatura, pressão, desgaste e aderência do pneu à estrada. Essas informações são transmitidas para o sistema de controle do veículo, que por sua vez as utiliza para ajustar a sensibilidade do sistema de frenagem de emergência.