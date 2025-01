Rodízio de veículos em SP retorna na próxima semana; veja como funcionará

O motorista flagrado circulando nas áreas de restrição é multado em R$ 130,16 e recebe quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.