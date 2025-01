Mercedes anuncia parceria e terá filmes da Sony a bordo de seus carros

Ele pode ser acessado em dispositivos iOS e Android, e a função Screen Manager do display multimídia central do veículo permite experiências de visualização individuais ou compartilhadas em até seis telas.

O conteúdo pode ser acessado tanto na parte frontal quanto na parte traseira do carro, porém só em modelos como Classe S e Maybach Classe S, EQE Sedan e SUV, EQS Sedan e SUV, Maybach EQS SUV, E-Class, CLE, além do 2025MY AMG SL e GT, que possuem o MBUX Entertainment Package Plus e uma assinatura ativa do Mercedes-Benz Connect.

