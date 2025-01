Caoa Chery anuncia Tiggo 5X e Tiggo 7 para público PCD; veja preços

O Tiggo 5x tem 4,31 metros de comprimento e 1,83 m de largura, enquanto o Tiggo 7 tem 4,5 m de comprimento e 1,84 m de largura. No porta-malas, o Tiggo 5x oferece 340 litros de capacidade e o Tiggo 7 525 litros.

Os SUVs possuem garantia de três anos para o veículo completo e cinco anos para motor e câmbio.

Confira os preços de tabela e com isenção de IPI:

Tiggo 5x Sport: R$ 127.990,00 > R$ 118.860,51

Tiggo 5x PRO: R$ 142.990,00 > R$ 132.790,56

Tiggo 5x Pro Hybrid MAX DRIVE: R$ 157.990,00 > R$ 143.027,60

Tiggo 7 Sport: R$ 146.990,00 > R$ 136.505,24

Tiggo 7 Pro Hybrid MAX DRIVE: R$ 181.990,00 > R$ 164.754,68

