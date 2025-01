Até 'apagam' incêndios: novas baterias devem revolucionar carros elétricos

Esta é a newsletter Carros do futuro. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda quarta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Pesquisadores sul-coreanos desenvolveram uma nova tecnologia de baterias para veículos elétricos (EVs) que promete revolucionar o mercado. Além de durar mais, elas têm a capacidade de se extinguir em caso de incêndio, aumentando significativamente a segurança dos usuários.

Essa abordagem de baterias autoextinguíveis não é inteiramente nova, mas a tecnologia desenvolvida pelos sul-coreanos promete ser mais eficaz e acessível. A CATL, maior fabricante de baterias para carros eletrificados do mundo, também está explorando tecnologias semelhantes para melhorar a segurança e a eficiência das baterias.