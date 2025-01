Cidade futurista da Toyota é inaugurada e começa a receber moradores

O número deve aumentar para 360 pessoas no fim da fase 1 da entrega, com uma capacidade geral de 2 mil pessoas no fim.

O local também será usado para testar e validar produtos e serviços inovadores através de inventores, que virão da Toyota ou de empresas do grupo da montadora.

Confira a cidade:

0:00 / 0:00

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.