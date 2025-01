EUA constrói estrada com material radioativo que pode causar câncer

Em uma condição "altamente controlada", a EPA diz que a estrada de teste de duas faixas consistirá em quatro seções contendo fosfogesso e quatro seções de controle que não terão o material. As seções com o material terão 152 metros de comprimento, com as outras seções ficando com 91,4 metros.

A agência alega que é improvável que membros do público entrem em contato direto com o material, pois a estrada está em propriedade privada, por ser um projeto piloto em pequena escala. Além disso, considera seguro que o fosfogesso esteja sob 10 cm de asfalto.

A EPA havia aprovado o uso de fosfogesso na construção de estradas do governo dos Estados Unidos em 2020, sob a administração de Donald Trump, mas o presidente Joe Biden retirou essa aprovação em sua administração.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.