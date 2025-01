Fazendo hora extra: veja 10 carros que resistem há anos com poucas mudanças

Hyundai New Tucson

Imagem: Divulgação

Montado pela Caoa em Anápolis (GO), o New Tucson voltou recentemente ao mercado brasileiro, sem apresentar novidades visuais, mas trazendo motor 1.6 turbo atualizado.

Contudo, não é tão novo assim: no Brasil, permanece na terceira geração, lançada no país em 2017, enquanto em outros mercados o utilitário esportivo está na quarta - que foi apresentada na Coreia do Sul no fim de 2020

A quarta geração, que acaba de ser reestilizada no exterior, será lançada aqui e deverá ter produção nacional.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.