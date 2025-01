Nova tecnologia de baterias traz 'recarga instantânea' em carros elétricos

Esta é a newsletter Carros do futuro. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda quarta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Um dos maiores entraves para a popularização dos carros elétricos é o tempo necessário para recarga das respectivas baterias.

Mesmo em carregadores de alta potência, o procedimento até a recarga total costuma demorar mais de uma hora, no melhor dos cenários.