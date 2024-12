Carrão 'fake' tem mais de mais de 100 mil moedas e a cara de Lionel Messi

Um colecionador de carros resolveu inovar em uma unidade de sua coleção: a réplica de um Pagani Zonda feito com mais de 100 mil moedas e com o rosto do jogador argentino Lionel Messi no capô. A obra de arte pesa cerca de 1.250 kg, quase o mesmo que uma unidade real do supercarro.

O que aconteceu

A réplica de um veículo roubou a cena no evento Art Basel em Miami, nos Estados Unidos, recentemente. Tratava-se da réplica de um Pagani Zonda feito com mais de 100 mil moedas e colocado de pé com mais de 500 mil pontos de solda. Com isso, o modelo pesa cerca de 1.250 kg - quase o mesmo de um modelo real.

Ainda há algumas moedas na frente pintadas de preto e organizadas para criar um retrato de Lionel Messi.