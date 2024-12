Rússia prepara carros próprios e investirá R$ 6 bi para fazer elétricos

A plataforma deverá ser flexível o bastante para ser usada em diversos veículos, com foco particular em híbridos e veículos elétricos.

Com o patrocínio do Parlamento Russo, o projeto é liderado pelo Instituto Central de Pesquisa Científica de Automóveis e Motores Automotivos (NAMI), que também é dono da marca de veículos premium, Aurus Motors. O presidente russo Vladimir Putin utiliza limusines desta marca há vários anos.

Ao projetar uma plataforma modular, estamos estabelecendo a base para desenvolver nossa própria produção automotiva. A NAMI desempenhará o papel de liderança na implementação deste projeto, enquanto sua principal tarefa será unificar a base de componentes para esta plataforma. A nova plataforma também será usada para produção em série de veículos híbridos e especialmente elétricos no futuro . Alexey Matushansky, diretor do Departamento de Desenvolvimento Estratégico e Política Corporativa do Ministério da Indústria e Comércio

A estatal russa de energia nuclear Rosatom já trabalha em duas fábricas para produzir células de bateria para os carros elétricos, segundo a publicação Wards Auto. A empresa também estaria trabalhando em um trem de força elétrico integrado que usará materiais compostos em sua construção para reduzir o peso.

