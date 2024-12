BMW é partido ao meio por trem, mas motorista escapa por 'milagre'

Imagens após o acidente mostram o carro bastante destruído. Dividido no meio, a traseira do modelo pode ser vista no centro da plataforma enquanto a frente do X5 foi empurrada mais adiante ao longo dos trilhos. A carroceria do modelo ficou bem amassada.

Mas, surpreendentemente, o motorista - de 23 anos de idade - escapou da colisão sem ferimentos graves.

A prática de cruzar linhas de trem sem permissão não é uma novidade no país. De acordo com o Plovdiv Press, seis pessoas morreram e quatro ficaram feridas no ano passado na Bulgária ao cruzar ilegalmente os trilhos ferroviários em incidentes semelhantes.

Confira as imagens: