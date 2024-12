Farol baixo e insulfilm: entenda regras para não ser multado no fim de ano

Fim de ano chegando e as estradas ficam lotadas, com motoristas buscando curtir as festas de Natal e Ano Novo em outras regiões. Antes de viajar, no entanto, é importante ficar atento às leis de trânsito para não levar multa.

Dentre elas, está a regra referente ao uso do farol baixo em rodovias durante o dia. Outra tem relação ao uso do insulfilm, que é a película escurecida que muitos motoristas fazem questão de colocar nos vidros do seu veículo.

Veja tudo o que você precisa saber para não ser surpreendido com uma autuação de trânsito ao curtir o período de descanso.