De Creta a Dolphin Mini: veja os 10 carros que brilharam no Brasil em 2024

Os Pulse e Fastback Hybrid trazem um auxílio elétrico na função de motor de partida e alternador, que alivia o motor 1.0 turbo de 130 cv em algumas situações cotidianas, como saídas de sinal, ladeiras ou mesmo na partida a frio. Há, de quebra, um ganho no consumo que, de acordo com a Fiat, chega a 10,7% no Pulse e até 12,5% no Fastback.

Peugeot 2008

Já no meio de sua vida, o novo Peugeot 2008 estreou no Brasil em agosto já com a reestilização vista no exterior. O SUV chega para fortalecer a posição da Stellantis, dona da marca francesa, no forte e pujante segmento. Produzido na Argentina ao lado do hatch 208, o modelo cativa pelo visual e pelo acabamento do interior, talvez o melhor da categoria.

Com preços entre R$ 124.990 e R$ 154.990, o 2008 vem sempre com o motor 1.0 turbo de até 130 cv, que já equipa diversos carros do conglomerado, como a linha C3, Strada, 208 e Pulse, além dos cupês Basalt e Fastback.

BYD Shark