GM terá que pagar R$ 195 mi a eletricistas que trabalham em fábrica em SP

"É uma vitória da mobilização, persistência e força dos metalúrgicos da General Motors, que, junto com o Sindicato, foram buscar o seu legítimo direito", disse o presidente do sindicato, Weller Gonçalves.

Segundo o sindicato, o pagamento deste adicional já é feito nas fábricas da GM em Gravataí (RS) e Joinville (SC). O parecer favorável aos trabalhadores havia sido dada pela 1ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região (TRT-15). A montadora, no entanto, entrou com recurso no no Tribunal Superior do Trabalho (TST), que referendou a decisão.

