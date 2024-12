Das pistas para as ruas: carro elétrico tem recarga em apenas 30 segundos

A versão do novo X3 avaliada neste Carona é a M50, que substitui a antiga M40 e traz motor 3.0 turbo de seis cilindros capaz de render 398 cv de potência e 55,1 kgfm de torque - contra 387 cv do modelo anterior.

Outra atração do programa é a JAC Hunter, picape média da marca chinesa que acaba de estrear no Brasil. Com preço sugerido de R$ 259.900, reduzido a R$ 239.900 para as primeiras mil unidades comercializadas, a Hunter se destaca pela maior capacidade de carga de sua categoria: 1.400 kg.

A Hunter vem equipada com uma ampla lista de itens de série, que inclui luxos como teto solar e bancos elétricos, enquanto a parte mecânica é composta por motor 2.0 turbodiesel de 191 cv e 46,9 kgfm - gerenciado pelo câmbio automático de oito marchas da ZF.

Por fim, no quadro Fala Carona, Moraes tira dúvidas da audiência sobre o mercado automotivo.

'Carona' é nova atração do UOL Carros

Nova atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' aborda os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).