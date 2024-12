Policial foge de viatura segundos antes de trem acertá-la; assista

Um policial parou sua viatura em um trilho de trem enquanto respondia a um chamado para um acidente. No entanto, pelo descuido, o veículo foi acertado por um trem com 58 pessoas em alta velocidade. Apesar do acidente, ninguém ficou ferido.

O que aconteceu

Um trem com 58 passageiros bateu em uma viatura que atendia a um chamado de um outro acidente em Greensboro, estado norte-americano da Carolina do Norte. A viatura, um Ford Explorer, aparentemente não teve problemas mecânicos.

O policial não identificado estava respondendo a uma colisão de dois carros. Não está claro por que o policial estacionou nos trilhos. Imagens do momento do acidente mostram o oficial fugindo do carro poucos segundos antes de ele ser acertado pelo trem.