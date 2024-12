Calendário IPVA 2025 SP: veja datas de vencimento para cada final de placa

Placa final 1: 13/1 (cota única com desconto ou 1ª parcela), 13/2 (2ª parcela ou cota única sem desconto), 13/3 (3ª parcela), 13/4 (4ª parcela) e 13/5 (5ª parcela);

13/1 (cota única com desconto ou 1ª parcela), 13/2 (2ª parcela ou cota única sem desconto), 13/3 (3ª parcela), 13/4 (4ª parcela) e 13/5 (5ª parcela); Placa final 2: 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5;

14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5; Placa final 3: 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5;

15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5; Placa final 4: 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5;

16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5; Placa final 5: 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5;

17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5; Placa final 6: 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5;

20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5; Placa final 7: 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5;

21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5; Placa final 8: 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5;

22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5; Placa final 9: 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5;

23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5; Placa final 0: 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5.

Formas de pagamento

O imposto pode ser quitado em agências bancárias credenciadas com o número do Renavam, utilizando terminais de autoatendimento, internet banking, débito agendado ou outros canais do banco.

Há também a opção de pagamento via PIX, gerando um QR code no site da Sefaz-SP. Esse código tem validade de 15 minutos. Outras alternativas incluem pagamento em casas lotéricas ou com cartão de crédito em empresas credenciadas.

Quem desejar, pode antecipar o licenciamento anual, desde que todos os débitos do veículo estejam quitados, incluindo o IPVA, a taxa de licenciamento e eventuais multas.

Penalidades por atraso

O atraso no pagamento do IPVA resulta em multa diária de 0,33%, limitada a 20% após 60 dias, além de juros baseados na taxa Selic. A inadimplência prolongada pode elevar a multa a 40%, incluir o nome do devedor no Cadin Estadual e impedir o uso de créditos da Nota Fiscal Paulista.