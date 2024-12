Táxi da Tesla tem plano B caso direção autônoma dê problemas; veja detalhes

Porém, apesar disso, não se sabe muitos detalhes. Não se sabe quanto trabalho o teleoperador fará no carro, não se sabe quanto controle eles terão e não se sabe por quanto tempo a Tesla planeja usar os operadores após o lançamento do robotáxi.

As viagens serão pagas e em seu início veículos providos pela empresa serão utilizados nas viagens. Os usuários chamarão uma viagem por meio de um aplicativo de compartilhamento de viagens desenvolvido internamente.

O Deutsche Bank ainda afirma: "a Tesla vê a regulamentação como o maior obstáculo à ampla implantação do robotáxi, que a empresa espera que seja ajustado em nível federal por meio da atualização das regras na NHTSA (Administração Nacional de Segurança Rodoviária)."

Nas regras atuais, a Tesla só poderia implantar 2.500 carros por ano com direção autônoma.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.