GAC no Brasil: o que nova marca chinesa trará com investimento bilionário

Quinta maior montadora da China em volume de vendas, com 2,52 milhões de veículos produzidos no país asiático em 2023, a GAC revelou detalhes da sua operação no Brasil, com início programado para o primeiro trimestre de 2025, inicialmente com dois automóveis importados - a gama deverá ser ampliada para cinco modelos até o fim do próximo ano, todos trazidos de fora.

Os planos para a região são ambiciosos: a empresa pretende investir cerca de R$ 5,8 bilhões no mercado brasileiro durante os próximos cinco anos, o que inclui a instalação de pelo menos uma fábrica de veículos no país, com início das atividades previsto para 2026, em local a ser anunciado.

O montante servirá, ainda, para a construção de um centro de pesquisa e desenvolvimento, a ser instalado no estado de São Paulo, onde já está localizada a sede local da fabricante - originária da cidade de Guangzhou, o maior centro econômico do sul da China.