Xiaomi revela detalhes de seu novo SUV elétrico que chega em 2025

Imagem: Divulgação

Em dimensões, o modelo tem 4,99 metros de comprimento, 1,99 metro de largura e 1,6 metro de altura. Seu entre-eixos é de 3,0 metros. O interior do carro não foi divulgado, entretanto é possível que o modelo tenha um design similar ao de seu irmão sedã, com tela sensível ao toque de 16,1 polegadas.

O sensor LiDAR montado no teto deixa claro que haverá recursos avançados de direção autônoma. O Xiaomi YU7 terá dois motores: o dianteiro fornece 299 cv e o traseiro 392 cv, com 691 cv combinados.

As especificações de bateria e alcance não foram divulgadas, porém o sedã SU7 tem alcance de 800 km. O preço também não foi oficializado, porém comenta-se que poderia girar entre US$ 34.400 e US$ 41.300 (cerca de R$ 208 mil e R$ 250 mil). A produção ocorrerá nas instalações da Xiaomi em Pequim.

